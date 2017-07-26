Kedi, köpek, kuş, kedi ve tavşanlar vapura binebilecek

Darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle 150 binden fazla kamu görevlisinin tasfiye edilmiş olması ve on binlerce kişinin tutuklanması Brüksel’i Ankara’dan uzaklaştırıyor. Vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı Reuters’in haberine göre Türkiye ile AB arasındaki yapılan ve Ankara’nın mültecilerin Avrupa’ya geçmesini engellemeyi taahhüt ettiği anlaşmaya riayet ediliyor olsa da, iki taraf arasında ekonomik ve diplomatik ilişkileri […]