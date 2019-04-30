Kedi evini içinde kedi varken yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kedilerin barınması için konulan ahşap yuvayı yakarak iki kediyi öldürdüğü düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

BirGün’ün haberine göre, Bostanlı Polis Merkezi’nce başlatılan çalışmada, güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin garson olarak çalışan M.A. ile B.B. olduğu belirlendi.

Reklam

M.A’yı Atakent Kavşağı’nda gözaltına alan ekipler, B.B’nin ise dün başka bir suçtan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildiğini tespit etti.



Şüpheli M.A’nın, ifadesinde, cumartesi günü alkol alırken arkadaşının parkın kenarında bulunan sandalyeyi ısınmak amacıyla kedi evinin yanında yaktığını, alevlerin kısa bir süre sonra yuvaya sıçradığını ve yuvada kedi olduğunu bilmediklerini öne sürdüğü öğrenildi.