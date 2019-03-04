Kerem Alkin: Küreselleşmenin sessiz ölümüne dair emareler hızla artıyor

Türkiye’de kaç akademisyen, kaç iş insanı, kaç siyaset insanı yeterince zaman ayırabiliyor bu konuya bilmiyorum; ama, ‘küreselleşmenin sessiz ölümü’ne dair emarelerin hızla arttığı bir dönemin içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi, Türkiye gibi, küresel sisteme damgasını vuran sınırlı sayıda lider, sınırlı sayıda yükselen ekonomi, dünya jeopolitiğinin, küresel ekonomi- politiğin ‘çok taraflılık’ ilkelerine dayalı yeni bir faza geçmesi gerektiğini savunmaktalar.

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Son 40 yıldır Washington’u bütünüyle kontrolüne almış olan ‘küreselci’ akım ise, uluslararası ekosistemde yükselen bugünkü ‘çok-taraflı’ süreçten, yükselen yeni ‘güç merkezleri’nden hiç hoşnut değil.

Bu nedenle, Başkan Trump üzerinden, bir ölçüde Trump’ı da tümüyle çevreleyerek, mevcut küresel tablodan hoşnutsuzluklarını, ABD Yönetimi’nden bugüne kadar görülmemiş tonda bir hoşnutsuzluk, kabalık ve otoriterleşmeyi sergileyerek gösteriyorlar.

Kerem Alkin’in yazısı