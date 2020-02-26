Keçileri beslensin diye her gün kar altındaki Ovacık’ta 8 kilometre yol kat ediyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yem bulmakta güçlük çeken Mahmut Bal (55), keçilerini beslemek için her gün karlı yollarda 8 kilometre yürüyor.

Fotoğraflar: DHA

Aşağıtorunoba köyünde hayvancılık yaparak ekmeğini kazanan Bal, kış aylarının çetin geçtiği bölgede sahip olduğu 50 keçiyi evinden 8 kilometre uzaklıktaki ormanlığa götürerek meşe yapraklarıyla beslenmelerini sağlıyor.

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Her gün zorlu bir yolculuk yaptığını ancak keçilerine iyi bakmak istediğini söyleyen Bal şunları anlattı: “Aslında bu kar kış içinde buralara gelip bu zorluğu çekmek istemem. Yem ve saman alma gücüm giderek azaldı. Meşe ormanına getiriyorum keçileri. En azından burada kar üstünde meşe yapraklarını yiyerek beslensinler.”