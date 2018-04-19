‘Kebapçı kavgası’nda Terim ve Aydoğdu’ya toplamda 10 yıl hapis talebi

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İzmir’in Çeşme ilçesindeki ‘kebapçı kavgası’ sonrası işadamı Selahattin Aydoğdu’ya dokuz yıl, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terim ve damatları, Aydoğdu’nun Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı adlı restoranına 14 Temmuz 2017’de gitmişti. İki taraf arasında, Terim’in damadının restoranı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavga sonrası Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevi son bulmuştu.

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‘Kebapçı Selahattin’ olarak bilinen Selahattin Aydoğdu, kavganın ardından Terim’in kendi mekanını bastığını, sonra da kaçtığını söylemişti.

Aydoğdu, Terim için “Birkaç kez ben, ona vurdum; yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem” demişti.

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İki suçlama

Terim’in şikayeti üzerine Aydoğdu daha sonra ‘basın yoluyla hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Kebapçı da Terim’den şikayetçi oldu. İfadelerin ardından iki taraf da uzlaşma teklifini kabul etmedi.

Savcılık, Aydoğdu hakkında ‘basın yoluyla tehdit ve hakaret’ ve ‘kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak’ suçundan iki ayrı iddianame hazırlandı.

Dokuz yıl istemi

İlk suçlama, gazetecilere açıklamaları kapsıyor. İkinci suçlama ise Terim’in içeriğinde cep telefonu ve ev adresine kadar kişisel verilerin bulunduğu ifade tutanaklarının Selahattin Aydoğdu tarafından yayıldığı iddiası üzerine yapıldı.

İlk suçtan beş, ikinci suçtan ise dört yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Üçüncü dava Terim’e

Kavgayla ilgili 3’üncü iddianame ise Fatih Terim hakkında düzenlendi. Aydoğdu’ya yönelik ‘basit yaralama’ suçunu işlediği iddiasıyla Terim hakkında bir yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Her üç dava da Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.