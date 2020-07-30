KDV’de indirime gidildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi’nde (KDV) indirime gidildi.

Albayrak’ın Twitter’daki açıklamasına göre, işyeri kiralaması, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakımı, sanatsal-kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonu, konut bakım-temizlik, otomotiv-bisiklet-motosiklet bakım-onarımı ve terzi-ütü-kuru temizlemede KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

Reklam

Yeme-içme, sinema-tiyatro ve konaklamada ise vergi oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Kira stopaj indirimleri de yüzde 20’den yüzde 10’a çekildi.

Albayrak, KDV indirimlerini şu sözlerle duyurdu: “Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.”