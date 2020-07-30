Diken

Yaramazlara biraz batar!

KDV’de indirime gidildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi’nde (KDV) indirime gidildi.

Albayrak’ın Twitter’daki açıklamasına göre, işyeri kiralaması, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakımı, sanatsal-kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonu, konut bakım-temizlik, otomotiv-bisiklet-motosiklet bakım-onarımı ve terzi-ütü-kuru temizlemede KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

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Yeme-içme, sinema-tiyatro ve konaklamada ise vergi oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Kira stopaj indirimleri de yüzde 20’den yüzde 10’a çekildi.

Albayrak, KDV indirimlerini şu sözlerle duyurdu: “Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.”

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