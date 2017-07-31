KDP’li Zebari: Hiçbir ülke Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkına karşı değil

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani’nin partisi Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) politbüro üyesi Hoşyar Zebari, İran dışında hiçbir ülkenin bağımsızlık referandumuna karşı olmadığını savundu.

KBY, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini duyurmuştu.

Reklam

‘Ambargo haberleri asılsız’

Rudaw’a konuşan Zebari, Türkiye ve İran’ın ambargo uygulayacağına dair haberleri yalanlayarak “Bunlar sadece propagandadır. Bu tür haber ve söylentiler asılsızdır. Hiçbir sınır kapatılmadı ve kapatılmayacak. Çünkü komşularımızla ortak çıkarlarımız söz konusudur” dedi.

‘Hiçbir ülke karşı değil’

KDP’li siyasetçi şunları söyledi: “Hiçbir ülke Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkına karşı değil. Sadece İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna karşı olduğunu açıkladı. Bazı devletler ise referandumun tarihinin uygun olmadığını savunuyor. ABD bize şimdiye kadar sadece, referandumun doğru zamanda yapılmadığını ve Irak genel seçimlerinde Başbakan Haydar Abadi’yi zayıflatacağını söyledi.”