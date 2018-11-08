KCK’dan ABD’nin ‘PKK kararı’na: İdeolojik ve politik

KCK, ABD’nin PKK’nın üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan hakkında çıkardığı para ödüllü yakalama kararını ‘Abdullah Öcalan’a yönelik komplonun devamı’ olarak niteledi.

KCK, PKK ve PKK çizgisindeki örgütlerin çatı yapılanması konumunda.

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ABD geçen salı PKK’nın üç yöneticisi Karayılan, Bayık ve Kalkan’ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında toplam 12 milyon dolar para ödülü vereceğini açıklamıştı.

KCK ise ABD’nin kararını kınayan bir açıklama yayımladı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, KCK, ABD’nin kararını, “Abdullah Öcalan’a yönelik komplonun bir parçası olarak gerçekleşen saldırı” diye yorumladı.

Açıklamada PKK’nın IŞİD’le mücadeledeki konumuna vurgu yapılırken, ABD’nin kararının ‘tamamen ideolojik ve politik nedenlerle alındığı’ savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin adımını ‘olumlu ancak gecikmiş bir karar olarak’ değerlendirmişti.

ABD hükümeti, 2001’de PKK’yı ‘Küresel Terör Unsurları’ listesine almıştı.