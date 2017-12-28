KCK yöneticisi: Elimizdeki MİT’in ‘beyin takımı’ndan isimler önemli bilgiler verdi

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KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Bese Hozat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ikiden fazla kişinin ellerinde rehin olduğunu belirterek, “Bu anlamda önemli verdikleri bilgiler de var” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, PKK’nın MİT mensubu iki kişiyi kaçırdığı iddiasını ‘dolaylı’ olarak doğrulamıştı: “Bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK’yla doğrudan bağlantı kurulmadı.”

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise kısa bir süre önce yaptığı konuşmada, PKK’ya operasyon yapmak isteyen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu dört daire başkanının rehin alındığını öne sürmüştü.

KCK Yürütme Konseyi eş başkanları Bese Hozat ve Cemil Bayık, Medya Haber Kanalı’nda Esra Mikyaz ve Baki Gül’e konuştu.

Özgürlükçü Demokrasi’nin aktardığına göre, Hozat şöyle dedi: “Bir devletin istihbarat örgütünden merkezi noktalarda yer alan istihbaratçıların tutuklanması az görülen örneklerdendir. Elimizdeki adamlar sadece bu iki kişi değil, başkaları da var. Kilit noktalarda yer alan, istihbarat örgütünün beyin takımından kişilerdir bunlar. Bu anlamda önemli verdikleri bilgiler de var. Bazılarını ileride kamuoyuyla da paylaşırız.”