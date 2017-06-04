KCK davasında sanıklara 238 bin lira fatura: Türkçe savunmaya da tercüme gideri

Kısa süre önce hükme bağlanan KCK ana davasında sanıklara 238 bin liralık fatura çıkarıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 107 kişiye altı ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 43 sanık beraat etmişti.

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme 11 bin 84 sayfalık kararın matbaaya gönderilerek kitap haline getirileceğini bildirdi.

Kararda, yedi yıl süren davanın toplam yargılama giderinin 238 bin lira olduğu, giderin sanıklardan alınarak devlet kasasına konulacağı belirtildi.

Rapor rapor maliyet

Mahkeme ‘Kürtçe-Türkçe tercüme bilirkişi raporu’nun maliyetinin 60 bin lirayı bulduğunu ifade ederek, ortam ve telefon dinlemesi kayıtlarının çözümü için gerekli ‘TRT bilirkişi raporu’nun da 79 bin 200 lira tuttuğunu kaydetti.

Ayrıca sanıkların ev ve işyerlerinde bulunanlara dair ‘Dijital malzemelerin incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu’nun da maliyeyi 29 bin 100 lira.

Dosya kapsamındaki diğer yargılama giderleri ise HTS (telefon sinyali kaydı) bilirkişi raporu gideri, ortam ve telefon tapelerine ait bilirkişi raporu gideri, fotokopi gideri ve tebligat giderleri.

Kim kaç para ödeyecek?

Karara göre DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek 6 bin 735 lira, Van eski milletvekili Kemal Aktaş 2 bin 445 lira, BDP eski genel başkanı Demir Çelik, 2 bin 465 lira, Şırnak eski belediye başkanı Ahmet Ertak 2 bin 425 lira, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı Fırat Anlı, 2 bin 485 lira, Batman eski belediye başkanı Nejdet Atalay 2 bin 465 lira, Siirt eski belediye başkanı Selim Sadak 3 bin 45 lira, Batman eski belediye başkanı Hüseyin Kalkan 705 lira, Tunceli eski belediye başkanı Songül Erol Abdil, 1835 lira, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanları Leyla Güven 3 bin 35 lira, Hatip Dicle 1805 lira, Mardin büyükşehir belediye eski başkanı Ahmet Türk 280 lira ödeyecek.

Türkçe savunmaya da tercüme faturası

Öte yandan kararda eski Bağlar belediye başkanı Yurdusev Özsökmenler’e çıkarılan fatura dikkati çekti.

Çanakkaleli olan ve yargılama sırasında Türkçe savunma yapan Özsökmenler’e 165 lira ‘Kürtçe-Türkçe tercüme bilirkişi rapor gideri’ yazıldı. Özsökmenler diğer giderlerle toplamda 2 bin 465 lira ödeyecek.

KCK davasında ne olmuştu?

Nisan 2009 ile Ekim 2010 tarihleri ​​arasında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif politikacı, sendikacı ve insan hakları savunucularının bulunduğu 2 bin 146 kişi yargılanmış, 992 kişiyse KCK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Dava kapsamında toplam şüpheli sayısıysa 7 bin 748 kişi olarak açıklanmıştı.