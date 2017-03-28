KCK ana davasında karar: 107 kişiye ceza, 43 sanığa beraat

Diyarbakır’da 2010’dan bu yana süren KCK davasında karar açıklandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 107 kişiye altı ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, 43 sanık beraat etti.

Ceza alanlar arasında Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ve Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk de var.

Ayrıntılar gelecek…

KCK davasında ne olmuştu?

Nisan 2009 ile Ekim 2010 tarihleri ​​arasında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif politikacı, sendikacı ve insan hakları savunucularının bulunduğu 2 bin 146 kişi yargılanmış, 992 kişiyse KCK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Dava kapsamında toplam şüpheli sayısıysa 7 bin 748 kişi olarak açıklanmıştı.