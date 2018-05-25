KCK ana davası: Dört HDP adayı dahil 89 sanık hakkındaki mahkumiyet onandı

HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak adını YSK’ya bildirdiği dört ismin, Diyarbakır’da yargılandıkları KCK ana davasında aldıkları cezalar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nce onandı.

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2009 yılındaki soruşturma kapsamında açılan KCK ana davasında yargılanan HDP’lilere ve DBP’lilere Mart 2017’de verilen cezaları, yapılan temyiz başvurusu üzerine inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kararını açıkladı.

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Mahkeme, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri inceleyerek, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkındaki mahkumiyeti onadı.

Mahkumiyeti onananlar arasında HDP’nin 24 Haziran seçimleri için Van’dan beşinci sırada aday gösterdiği Tayip Temel, Mardin’den ikinci sıradan aday gösterdiği Pero Dündar, Diyarbakır’dan dokuzuncu sıradan aday gösterdiği Musa Farisoğullları ve Hakkari’den birinci sıradan aday gösterdiği halen tutuklu olan Leyla Güven de yer aldı.

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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, iki gün önce de Batman’dan birinci sıradan aday gösterilen tutuklu Diyarbakır milletvekili İdris Baluken’in cezasını onamıştı.

KCK davasında ne olmuştu?

Nisan 2009 ile Ekim 2010 tarihleri ​​arasında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif politikacı, sendikacı ve insan hakları savunucularının bulunduğu 2 bin 146 kişi yargılanmış, 992 kişiyse KCK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Dava kapsamında toplam şüpheli sayısıysa 7 bin 748 kişi olarak açıklanmıştı.