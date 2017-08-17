KBY’den referandumun ertelenmesini isteyen Bağdat’a ‘dört şart’

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesini isteyen Bağdat yönetimine bir dizi şart koştu.

Rudaw’ın haberine göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta görüşmelerini sürdüren ‘Kürdistan Müzakere Heyeti’, dün akşam Şii Ulusal Koalisyonu’yla bir toplantı yaptı.

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Toplantıda Şii Ulusal Koalisyonu yetkililerinin referandumun ertelenmesini istediği ancak heyetin şimdiye kadar bunu kabul etmediği öğrenildi.

Erteleme için dört şart

Heyet, Kürdistan bölgesinin kesilen bütçesinin gönderilmesi, 140’ıncı maddenin uygulanması, Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi ve Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eski oranına) yükseltilmesi şartlarının ‘belirlenen kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumunda’ referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini söyledi.

BM gözetiminde olsun

Bununla birlikte taraflar arasındaki anlaşmanın, ABD, Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılması istendi.

BM genel sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis’le de bir görüşme gerçekleştiren heyetin, BMGK’nın müzakerelerde gözlemci olması, yapılacak her anlaşmanın da BM gözetiminde olması teklifi kabul edildi.

Anlaşma sağlanması halinde, referandumun IŞİD’le yürütülen savaş ve Irak genel seçimlerinin sonrasına bırakılabileceği belirtiliyor.