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KBY başbakanı: Türkiye dahil tüm ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, “Türkiye dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani Erbil’de konuştu. Fotoğraf: Reuters

Bugün yapılan bakanlar kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Barzani, Türkiye, İran ve Bağdat ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

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KBY başbakanı, “Kapsamlı bir ateşkes istiyoruz ve Bağdat’tan görüşmeler için teşvik bekliyoruz. Türkiye zor zamanlarda bize her zaman yardımcı olmuştur. Türkiye ve İran ile iyi ilişkiler istiyorum. İlişkileri onarmak için Türkiye ve İran’la temas halindeyim, onları ziyaret etmeye hazırım” diye konuştu.

Irak merkezi hükümeti yasadışı ilan ettiği 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumundan sonra KBY’ye karşı ekonomik ve askeri misilleme başlatmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Irak hükümetinin, KBY tarafından hak iddia edilen alanlarda ve Kürt bölgesinde bulunan uluslararası sınır kapılarında denetimi ele almak için 16 Ekim’de başlattığı askeri operasyonları geçen hafta durdurmuştu.

Son olarak, peşmergelerin kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı, Irak merkezi yönetimine teslim edilmişti.

Irak ordusu, Kürt bölgesiyle Suriye arasındaki sınırda denetimi de ele almak üzere bir Irak askeri heyetinin de hazırlık yaptığını açıklamıştı.

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