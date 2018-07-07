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Yaramazlara biraz batar!

Kazım Koyuncu etkinliğine ‘güvenlik’ gerekçesiyle kaymakam yasağı: Sevenleri Abbasağa’da yasağı tanımıyor

 

Beşiktaş Kaymakamlığı, sanatçı Kazım Koyuncuyu anmak için düzenlenecek ‘Kazım İsyandır’ etkinliğini yasakladı.

Birgün’den Dilan Şahinbaş’ın haberine göre 2005 yılında, 33 yaşında kanserden hayatını kaybeden Koyuncu’nun sevenleri ve arkadaşları, Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda ‘Kazım İsyandır’ etkinliği düzenlemek istedi.

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Beşiktaş Kaymakamlığı, parkta yapılmak istenen etkinliğe ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu.

Kaymakamlığın kararına tepki gösteren Koyuncu’nun arkadaşları ve sevenleri, yasağa rağmen Abbasağa Parkı’nda buluşma çağrısı yaptı.

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Açıklamada şöyle dendi: “Dostumuz, ağabeyimiz, yoldaşımız Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 13’üncü yılında yapmak istediğimiz anma etkinliği Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından engellenmiştir. Bu noktada Kazım’ın bütün dostlarını ve sevenlerini; sazını, gitarını, tulumunu, kemençesini alıp yarın (cumartesi) saat 17.00’de Abbasağa Parkı’na bekliyoruz. ‘Birçok cesur insana ihtiyaç var. Türkiye bunları yetiştirmek zorunda ama en başta sanatçılarını yetiştirmek zorunda’ – Kazım Koyuncu.”


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