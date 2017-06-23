Kazıklar kesilecek: Üsküdar’daki ‘dolgu meydan’ projesinin cami kısmı iptal

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar’daki çalışmaların tarihi camiye zarar vermediğini, cami önüne dolgu yapılmayacağını duyurdu.

Kızkulesi yönünde bulundan tarihi Şemsi Paşa Camii ile Üsküdar iskelesi arasındaki alanın ‘kazıklama sistemi’yle doldurulmasına karar verilmişti. Deniz dolgusu için gerekli çalışmalara caminin yakınına kazık çakarak başlanmıştı.

Ancak kazıkların 500 yıllık camide çatlamalara neden olduğu öne sürülerek proje eleştirilmişti.

‘Çatlak falan yok’

Topbaş belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle Üsküdar’dan Harem’e yürüme bandını genişletmeyi ve bölgede yaşanan yoğunluğu rahatlatmayı amaçladıklarını söyledi.

İBB Projeler Daire Başkanlığı’nın çalışmasının koruma kurulu tarafından da onaylanarak projenin ortaya çıktığını belirten başkan, “Denize bir miktar kazıklar çakılmak suretiyle Şemsi Paşa Camii’nin önüne sirayet eden bir noktada yol genişletilmesi düşünülmüş. Şemsi Paşa Camii’nin içerisinde çatlak falan yok. Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Onların hepsi fotoğraflarla, belgelerle, raporlarla tespitli. Bu kazık çakmayla etkilenme değil” diye konuştu.

Cami önüne dolgu yok

Topbaş, kazık çakma işleminin iptal edildiği, projenin geriye kalan kısmınınsa sürdüğü bilgisini vererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kazıklar kısmen çakılmış olmasına rağmen Şemsi Paşa Camii’nin önüne dolgu yapılmadan, diğer taraflar devam edecek. Ön bölümü bizzat ben kendim kaleme alarak düzenleme yaptım. Şu an kısmen çakılmış olan kazıkların cami önündekilerin kesilmek suretiyle orası dolgu yapılmayacak, orasını pas geçeceğiz. Kazıklar sökülmeyecek, kesilecek, sökme işlemi esnasında sıkıntı yaşanabilir. Yürüyüş bandı olacak ama diğer taraflardaki uygulama devam edecek. Önemli eserler, dikkat etmemiz, hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Mesai arkadaşlarıma bu konuda daha hassas davranmalarını özellikle ifade ettim.”