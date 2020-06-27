Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kazı kazan’da üç yıl arayla iki kez 4 milyon dolar kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Mark Clark, şans oyunlarından 4 milyon dolar (27.4 milyon lira) kazandı. Hem de iki kez!

Fotoğraf: nationaltoday.com (temsili)

Clark’ın üç yıl önce, Hudson kentinde benzin aldığı istasyonda 20 dolara satın aldığı kazı kazan kuponuna 4 milyon dolar isabet etti. Kısa süre önce emekli olan Clark bu ay bir kez daha kazı kazan oynadı. Bu kez de 4 milyon dolar kazandı.

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“Böyle bir ikramiyeyi bir kez kazanmayı bile hayal edemezken iki kez kazandım hala inanmıyorum” diyen Clark, kuponu kendisine bir yıl önce kaybettiği babasının uğur parası olarak verdiği madeni parayla kazıdığını anlattı. Clark, “Babamın bu kazancımda payı var; bana şans getirdi” dedi.

Onunla sık sık balık tuttuklarını söyleyen Clark, kendisinin de bundan sonra balık tutarak ve ailesiyle güzel vakit geçirerek sakin ve huzurlu yaşam sürmek istediğinin altını çizdi.

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