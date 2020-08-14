Kazdağları’nda 5 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü

Balıkesir’deki Kazdağları’nda çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarındaki Kartal Çeşmesi mevkisinde, sahibinin iki hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangının ormana sıçraması üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yedi arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait üç itfaiye aracı ve üç tanker ile çok sayıda personel sevk edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrole alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.