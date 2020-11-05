‘Kazanma garantili’ kupon vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 48 gözaltı

Mersin merkezli yedi ilde, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları saptanan kişilere yönelik operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu yöntemiyle dolandırıldığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunanların hesaplarını takibe aldı.

10 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, sosyal medyada kazanma garantili yasal bahis kuponu düzenlediklerine yönelik ilan verdikleri, özel mesajla iletişim kurarak dolandırdıkları kişilerin ‘kazandıklarına işaret eden’ sahte kuponları gösterip kazanılan tutarın vergisi adı altında para talep ettikleri belirlendi.

Mağdurlardan kazanılan tutarın alınabilmesi için vergi, yurt dışı bloke kaldırma gibi bahanelerle tekrar para talep edildiği tespit edildi.

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Dolandırıldığını anlayıp iletişimi kesmek istediklerinde ise ele geçirdikleri Mersin Barosu’na kayıtlı T.D.K.’nın avukat kimlik fotoğrafını göndererek para yatırmadıkları takdirde haklarında kara para aklamaktan dava açılacağını söyleyerek tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Polis, elde edilen bu bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, 48 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve çok sayıda dolar ile TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dört şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.