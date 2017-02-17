‘Kazandık şampiyon’: Dokuz yılın ardından motosiklet kazasında ‘pist hatası’ kabul edildi

2008 yılında Körfez Pisti’nde antrenman sırasında motosikletinden düşerek bitkisel hayata giren 40 yaşındaki Aydın Erkan’ın kardeşi yazar Aylin Balboa, Türkiye Motosiklet Federasyonu’na karşı açtığı davayı kazandı.

Böylelikle kazanın pist hatası yüzünden gerçekleştiği yıllar sonra kabul edilmiş oldu.

Dokuz yıldır bitkisel hayatta olan Erkan’ın kardeşi Aylin Balboa, davayı ve gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı.

‘Pistin çok kötü olduğunu söylüyordu’

Ağabeyinin pistin kötü olduğunu söylemesine rağmen yarışa çıktığını anlatan Balboa o günleri şöyle anlattı: “2008 yılında körfez pistinde yapılan motosiklet yarışlarında yaptığı kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Uzun süre komada kaldı ve halen de bu sebeple bitkisel hayatta. 9 yıldır yani. Bitkisel hayatta. Düştüğü yer taş toprak. Yıllardır videoyu izleyip izleyip helak oluyorum. Çıkmayacaktı o yarışa, öyle demişti, pistin çok kötü olduğunu söylüyordu. Ama motorcular bilir, bu işin tüm tehlikesine rağmen garip bir bağımlılığı var. Son anda öğrendim, gitme dedim, bu son dedi.”

Düştüğü yer taş toprak. Kaza bu: https://t.co/KceRN5AmV7 — Aylin (@AylinBalboa) February 16, 2017

Daha önce aynı pistte Sinan Sofuoğlu’nun yaşamını yitirdiğini hatırlatan Balboa, bu yüzden pistin kapatıldığını ve daha sonra piste sadece ‘göstermelik olarak’ iki kamyon kum döktüklerini belirtti: “Sonra yine pisti açtılar ve yapılacak ilk yarışın sıralama turlarında düştü abim. Sonrası bizim için can havli. Aylarca yoğun bakım ünitesinin kapısında ondan en ufak bir iyi haber alabilmek için bekledik. Doktorlar hep ölür dediler. Ölmedi abim. İyi olmadı ama ölmedi de işte, direndi ve bize bir gün düzeleceğine dair umut vermeye devam etti. Başta gelen gidenler oldu ama hızla herkesin ayağı kesildi. Herkes vazgeçti ondan.”

‘Kazandık şampiyon’

Başından beri kazanın pist kusurundan kaynaklandığını bildiğini ifade eden Balboa, davadan vazgeçmeyişini şu sözlerle dile getirdi: “Dava açmaya yeltendikçe bir yere varamazsın deyip durdurdular beni hep. Durdum başta, dedim ki abim iyileşsin o zaten ne yapacağını bilir. Ama zaman geçip o iyileşmeyince, iyileşmeyeceği doktor raporlarıyla belgelenince, bir yere varamayacak olsam da çocukları için açtım davayı.”

Türkiye Motosiklet Federasyonuna karşı açtı 29 duruşmada görülen, süreç boyunca beş hakimin değiştiği yedi yıl süren davayı kazandığını aktaran Balboa sözlerini şöyle bitirdi: “Dün gece elini tutup kulağına tüm bu olanları fısıldadım. Belki biraz iyi hissetmiştir, belki içinden bir oh demiştir. Kazandık şampiyon.”