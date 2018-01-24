‘Kazanan parti her şeyi alır’ modeli: AKP, MHP’ye ‘daraltılmış bölge’yi öneriyor

AKP’nin, altı ya da sekizden fazla milletvekili çıkaran illerin birden çok seçim çevresine ayrılmasını içeren ‘daraltılmış bölge’ seçim sistemini MHP’ye önermeye hazırlandığı öğrenildi.

‘Daraltılmış bölge’ sistemi birinci gelecek parti ya da ittifaka oy oranının çok üzerinde avantaj sağlıyor. ‘Bölge barajlı daraltılmış bölge’ sisteminin uygulandığı 1987 seçimlerinde ANAP yüzde 36 oranıyla birinci olup Meclis’in yüzde 65’ine hakim olmuştu.

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AKP ile MHP arasında 2019 seçimlerinde ittifak yapılmasına ilişkin görüşmelerde seçim sisteminin yenilenmesiyle ilgili de çalışma yürütülüyor.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, MHP’nin önerisi doğrultusunda ittifak yapan partilerin adlarının pusulaya aynı çatı altında ayrı şekilde yazılacağı modelde önemli ölçüde uzlaşma sağlandı. Bununla birlikte AKP kulislerinde MHP’ye ‘barajlı daraltılmış bölge’ seçim sistemini önerileceği konuşuluyor. Bu formülde, iki parti arasında varılacak uzlaşmaya göre altı ya da sekizden daha fazla milletvekili çıkaran iller birden fazla seçim bölgesine ayrılacak.

Seçimlere de YSK tarafından 600 vekile göre yapılan dağılıma göre belirlenecek yeni seçim çevreleriyle girilecek. Ancak, MHP’nin dar ve daraltılmış bölge formüllerine sıcak bakmadığı, bunun yerine barajın yüzde yedi ya da sekiz bandına çekildiği mevcut sistemden yana olduğu belirtiliyor. Kulislerde AK Parti’nin, seçimlerde iktidara avantaj sağlayabilecek bu formül konusunda MHP’yi iknaya çalışacağından söz ediliyor.

Komisyonun 2.5 saat süren toplantısında, AK Parti’nin hazırladığı yerel seçimlere yönelik uyum paketi de değerlendirildi. Pakette, milletvekilliğindeki gibi belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların seçilme yaşı da 18’e çekiliyor. Kulislerde, AK Parti’nin daha önce YSK Teşkilat Yasası’yla getirmek istediği ancak muhalefetin tepkisi üzerine son anda geri çekilen iki düzenlemenin de pakette yer aldığı konuşuluyor. Geri çekilen bu düzenlemeler arasında en çok tepkiyi, sandık kurulu başkanlıklarında partileri devre dışı bırakan değişiklik ile sandık müşahitlerinin önceden bildirilmesinin istenmesi çekmişti.

CHP’nin itirazı sonrası toplantı Meclis’ten taşındı

İlk toplantısını geçen hafta Meclis’te yapan AK Parti ve MHP heyetleri, dünkü toplantıyı Meclis’e ait olan ve milletvekillerinin kullanımındaki Beştepe Ala Tesisleri’nde yaptı. İlk toplantının TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda yapılmasına CHP itiraz etmişti.