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Kazakistan’dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır’da yurda yerleştirildi

Covid-19 tedbirleri kapsamında Kazakistan’dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır’da öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı. 

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesi kapsamında, yurt dışındaki vatandaşları tahliye etme çalışması sürüyor. Bu kapsamda bugün Kazakistan’dan getirilen 220 Türk vatandaşı Diyarbakır’daki Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu’na yerleştirilerek karantinaya alındı.

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Diyarbakır Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirilip, otobüslerle 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu’na getirilen 220 vatandaş, yurdun önünde davul zurnalarla karşılandı. 

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