Kazakistan’dan Borat’ın sloganıyla turizm reklamı

Kazakistan, yeni turizm reklamında film karakteri Borat’ın ‘very nice’ (çok güzel) sloganını kullandı.
‘Kazakistanlı gazeteci’ Borat, komedyen Sacha Baron Cohen tarafından yaratılan bir film karakteri.
İlk Borat filmi ülkede öfkeye neden olmuştu. Yetkililer, karakterin yaratıcısı Sacha Baron Cohen’i dava etmekle tehdit etmişti
Şimdi ise ülkenin turizm kurulu Borat’ı pazarlama aracı olarak kullanıyor.
Kazakistan Turizm Kurulu ülkenin doğal manzarasını ve kültürünü vurgulayan bir dizi kısa reklam yayınladı. Videodaki insanlar Borat’la özdeşleşen ‘very nice’ sloganı kullanıldı.