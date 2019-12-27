Kazakistan’da yolcu uçağı düştü, 14 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’da yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ta yer alan habere göre Bek Havayolları’na ait uçakta 93 yolcu ve beş mürettebat bulunuyordu. Kaza bugün sabah saatlerinde ülkenin en büyük kenti olan Almatı yakınlarında meydana geldi.

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Başkent Nur-Sultan’a giden ‘Fokker 100’ tipi uçak, kalkış sırasında irtifa kaybederek havayolunu çevreleyen beton engeli aştı ve iki katlı bir binaya çarptı. Kazada yaralanan 22 kişi acil servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, sorumluların ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını söyleyerek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.