Kazakistan’da seçimin galibi geçici devlet başkanı Tokayev; halk sokakta

Kazakistan’da, dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifası sonrası geçici olarak göreve gelen Kasım Cömert Tokayev kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Oyların yüzde 70.76’sını alan ve ‘Nazarbayev’in müttefiki’ olarak nitelendirilen Tokayev’in (üstte) kazandığı açıklanınca seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını söyleyen halk başkent Nur-Sultan ve Almatı’da sokağa döküldü. Gösterilerde protestocular ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

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Tokayev ise seçim sürecinin demokratik ve açık bir biçimde yürütüldüğünü söyleyerek iddiaları reddetti.

AFP’nin haberine göre göstericiler sandığa gitmeden önce seçim sonuçlarının önceden ayarlandığını öne sürdü. Seçim öncesi ise muhalif isimlerin evlerine polis baskınları düzenlendi ve bazı eylemcilere kısa süreli hapis cezaları verildi.

İngiliz Times gazetesi, sandıklar açıldıktan kısa süre sonra Facebook ve mesajlaşma uygulaması Telegram’ın çöktüğünü, başkentte onlarca kişinin gözaltına alındığını yazdı.

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Yedi adayın yarıştığı seçimde Tokayev’in ‘en güçlü’ rakibi Amirjan Kosanov yüzde 15.39 oyda kaldı.