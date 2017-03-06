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Kazakistan’ın ‘tek adam’ı Nazarbayev’in yetkileri azaltıldı

 

26 yıldır ‘başkanlık sistemi’yle yönetilen Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yetkilerini azaltan anayasa değişikliği ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Nazarbayev’in de desteklediği değişiklik milletvekilleri ve kabineye daha fazla yetki verirken, siyasi değişimlerin de önünü açıyor. 26 yıldır Nazarbayev’in partisi Nur Otan’ın yönetimindeki Kazakistan’da güçlü bir muhalefet bulunmuyor.

Söz konusu değişiklik, bugün yapılan oylamaya katılan 105 vekilden 104’ünün oyuyla kabul edildi.

Nazarbayev, anayasa reformuyla birlikte parlamentonun ekonomiyi yönetme bakımından daha güçlü bir kabine kurma fırsatı elde edeceğini söylemişti. Ancak anayasa değişikliğinin Nazarbayev’in ‘güçlü lider’ konumunu değiştirmeyeceği ifade ediliyor.

Mevcut anayasayla Nazarbayev kabinenin tüm üyelerini belirleyebiliyor. Nazarbayev’in değişikliği onaylamasının ardından başkan dış politika, milli güvenlik gibi stratejik konulara odaklanacağı, kuvvetler arasında arabulucu rolüne sahip olacağı belirtildi.

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