Kazakistan ‘tek adam’dan uzaklaşıyor: Nazarbayev’in yetkileri azaltılıyor

Nursultan Nazarbayev’in 26 yıldır ‘başkanlık sistemi’yle yönettiği Kazakistan’da başkanın yetkilerini azaltarak parlamentoya ağırlık veren anayasa değişikliği paketi oylanmaya başladı.

Nazarbayev’in de desteklediği değişiklik milletvekilleri ve kabineye daha fazla yetki verirken, siyasi değişimlerin de önünü açıyor. 26 yıldır Nazarbayev’in partisi Nur Otan’ın yönetimindeki Kazakistan’da güçlü bir muhalefet bulunmuyor.

Paket, ikinci oylamanın ardından kabul edilirse Nazarbayev’e sunulacak. Gelecek pazartesi oylama sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Petrol ve maden ihracatçısı Kazakistan, Sovyetlerin dağılmasının ardından hala komünist dönemden kalma bir liderle yönetilen tek devlet. Ancak 76 yaşındaki Nazarbayev’in yaşlanması ve yerine gelecek bir ismin kesinleşmemesi, belirsizlik ortamında yatırımcıları endişelendiriyor.

Değişime destek veren Nazarbayev, reform paketinin ekonomiyi yönetmekte parlamento ve kabineye daha fazla güç vereceğinin altını çizmişti.

Reformun yasalaşması halinde başkan dış politika, milli güvenlik gibi stratejik konulara eğilecek ve yetkilerin dağıtıldığı diğer kurumlar arasında arabulucu olarak çalışacak.