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Yaramazlara biraz batar!

Kazada yeğeni yaralanan yurttaş: Köylülerin yardımıyla insanlar kurtuldu

Çorlu’daki tren kazasında yeğeni yaralanan ve kaza sonrasında hemen olay yerine giden Mikail Yiğit, “İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90’ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

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DHA’ya konuşan ve yaralılara köylülerin yardım ettiğini söyleyen Mikail Yiğit, “Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90’ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır” dedi.

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