Kazada ölen genci anan gruba yönelik silahlı saldırı: Altı kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Morelos eyaletinin başkenti Cuernavaca’da, motosiklet kazasında ölen bir genci anmak için toplanan gruba silahlı saldırı düzenlendi. İkisi çocuk altı kişi hayatını kaybetti; 15 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, grubun üzerine 60’tan fazla kez ateş edildiğini, suç işleme oranının yüksek olduğu bir bölgede düzenlendiği belirtilen saldırının nedeni ve saldırıyı düzenleyenler hakkında henüz bir iz bulamadıklarını açıkladı.

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Kentte, geçen ay sokakta içki içmek için bir araraya gelen bir gruba da silahlı saldırı düzenlenmiş, altı kişi hayatını kaybetmişti. O saldırı da henüz aydınlatılmadı.

İstatistiklere göre Meksika’da yılın ilk yedi ayında 20 bin 494 cinayet işlendi.