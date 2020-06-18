Kazada kaybettiği kızının böbreğiyle hayata tutunan gencin ziyaret ettiği anne: Uzaklardaki bir evladım gibi

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Emine Kurnaz geçen yıl, kızı Ayşe’yi ve oğlu Okay’ı motosiklet kazasında kaybetti. Kazadan 40 gün önce eşini kaybeden Kurnaz, “Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar” diyerek beyin ölümü gerçekleşen kızının organlarını bağışladı.

Nakil yapılan beş kişinin hayatı kurtuldu. Onlardan biri, Ayşe Kurnaz’ın böbreğiyle yaşama tutunan Eyüp Koçak, Emine Kurnaz’ı ziyaret etti. Duygulu anlar yaşanan buluşmada, Kurnaz, “Bir can gitti ama beş cana umut oldu. Bugün olsa yine hiç tereddüt etmeden bağışlardım” dedi.

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Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 27 Eylül 2019’da motosiklet ile servis midibüsün çarpışması sonrasında, Kurnaz’ın oğlu kaza mahallinde, ağır yaralanan kızı ise 18 gün sonra yaşama veda etti. Yaşadığı Van’dan, sağlık kontrolleri için nakil ameliyatı olduğu Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne giden 30 yaşındaki Koçak, Kurnaz’ı evinde ziyaret etti.

10 kişilik bir ailenin ferdi olduğunu ve annesini küçük yaşta kaybettiğini anlatan Koçak, anne sevgisini Kurnaz’da yaşadığını söyledi.

‘Emine annem sayesinde sağlıklıyım’

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle 2013’ten beri diyalize giren ve nakil bekleyen Koçak şunları söyledi: “Yedi yıl boyunca nakil için bekledim. Akdeniz Üniversitesi’nden organ nakli yapılacağı için aradıklarında dünyalar benim oldu. Emine annemin sayesinde sağlığıma kavuştum, onun canından bir parça taşıyorum. Artık onun bir evladıyım. Her zaman yanında olacağım.”

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Kurnaz’a teşekkür eden Koçak, onun örnek davranışı sayesinde sağlığının çok iyi olduğunu vurguladı ve organ bağışına herkesin destek olmasını istedi. Koçak kendisinin de organlarını bağışladığını söyledi.

‘Kızımdan birer can taşıyorlar’

Koçak’a sarılarak uzun süre gözyaşı döken Emine Kurnaz, dünden itibaren onun yolunu gözlediğini ve uzaklardaki bir evladı, ziyaretine geliyormuş gibi hissettiğini söyledi. Kızının organlarıyla hayata tutunan beş kişiyi evladı olarak kabul ettiğini anlatan Kurnaz, “Onlar da artık benim bir parçam oldu, kızımdan birer can taşıyorlar” dedi.

Koçak’ın kendisini sık sık aradığını aktaran Kurnaz şu ifadeleri kullandı: “Her arayışında çok mutlu oluyorum, içimi huzur kaplıyor. Sanki ben onunla konuşurken kendi canım ciğerim kızım arıyor da onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. Hepsi de beni sürekli arar. Beni anneleri yerine koyup da aradıkları için çok teşekkür ederim.”