Kazada anne hayatını kaybetti, karnındaki bebek kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup başörtülü kadın çalışana hakaret ettiği ileri sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin istifa ettiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da istifayı kabul ettiği bildirildi.