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Yaramazlara biraz batar!

Kazada anne hayatını kaybetti, karnındaki bebek kurtarıldı

Doğum günü kutlamasından dönerken ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren sekiz aylık hamile Figen Kazancıo’nun bebeği ameliyatla alındı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Kazancıo çifti ve beraberindekiler genç kadının doğum günü kutlamasından dönerken Şaban Damgacı’nın direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Kazada altı kişi yaralandı.

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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Figen Kazancıo’nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı ancak genç kadın kurtarılamadı. Bebeğin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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