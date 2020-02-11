Kazada anne hayatını kaybetti, karnındaki bebek kurtarıldı

Doğum günü kutlamasından dönerken ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren sekiz aylık hamile Figen Kazancıo’nun bebeği ameliyatla alındı.
Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Kazancıo çifti ve beraberindekiler genç kadının doğum günü kutlamasından dönerken Şaban Damgacı’nın direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Kazada altı kişi yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Figen Kazancıo’nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı ancak genç kadın kurtarılamadı. Bebeğin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.