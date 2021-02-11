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Yaramazlara biraz batar!

Kaza yaptı; tomografisinde corona virüsü taşıdığı ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Şurutoğlu’nun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çekilen tomografisinde akciğerlerinde corona virüsü tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Kurtuluş Bulvarı yakınlarında meydana geldi.

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Şurutoğlu’nun kullandığı motosiklet Murat Taçyıldız yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Şurutoğlu’nun vücudunda oluşan hasarın tespit edilmesi amacıyla tomografi çekildi.

Tomografi sonucunda corona virüsü taşıdığı tespit edildi. Ehliyeti bulunmadığı belirtilen Şurutoğlu’nun, buradaki tedavisinin ardından SEKA Devlet Hastanesi pandemi servisine sevk edileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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