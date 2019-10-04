Kaza yapan sürücü kaçarken motosiklete çarpıp can aldı

İzmit’te kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücü, kırmızı ışıkta geçince motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne yol açtı.

Fotoğraf: DHA

Muhammet Enes Malgır yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı cip, 8 Haziran günü Körfez Mahallesi’nde aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Kazanın ardından diğer otomobilden üç kişinin inmesi üzerine Malgır korkuya kapılıp aracını hareket ettirdi. Kırmızı ışıkta geçen Malgır, bu sırada seyir halindeki bir motosiklete çarptı.

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Gözaltına alınan Malgır, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, beklenen ceza ile tutuklanmanın ölçülü olmayabileceği gerekçesiyle Malgır’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Baba Rahim Kaçar’ın avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Malgır, 10 Eylül tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malgır hakkında, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dava açıldı.

Çarpma sonucu beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar ise kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Duruşmanın ardından adliye önünde konuşan Rahim Kaçar, oğlunun bütün tedbirleri almasına rağmen bir maganda tarafından kazaya kurban gittiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Oğlum, motosikletle yolunda gidiyordu. Kaskı başındaydı, bütün evrakları tamdı. Her şey kuralına uygundu oğlum için. Bir trafik magandası kırmızı ışık ihlali yaparak oğluma çarptı. Kaza tutanaklarında ve olay yeri raporlarında sürücü Muhammet Enes Malgır yüzde 100 kusurlu görünüyor. Mobese kameralarında her şey açık açık görülüyor. Kırmızı ışıkta geçti, oğluma çarptı. Oğlum beyin kanaması geçirdi, 18 gün tedavi gördü ve kurtaramadık. Sonrasında şikâyetçi olduk.