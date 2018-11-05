Kaza yapan alkollü işadamı polise seslendi: Para problem değil ya, çözün şu kelepçemi!

Samsun’da alkollü araç kullanan işadamı T.S., polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polislere, “Para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi” diye seslendi.

Akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine polis tarafından kovalanan işadamı, seyir halindeki bir otomobile çarptı. İşadamı durmak zorunda kalınca polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alındı.

Otomobilin ön kısmında bira kutusu bulundu.

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Ekip otosuna bindirilen T.S., polise, “Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi” dedi.

2.07 promil alkollü olduğu belirlenen T.S.’nin çarptığı aracın sürücüsü M.V., “Ben eşimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çıktı ve kaza yaptık. Bize çarpınca durmak zorunda kaldı ve polis müdahale etti” diye konuştu.

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İfadesi alınmak üzere karakola götürülen T.S.’nin aracı otoparka çekilirken soruşturma başlatıldı.