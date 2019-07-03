Kaza izlerken kaza yaptı

Antalya’da, kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazayı izleyen minibüs sürücüsü kaza yaptı. İki kazada toplam yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Antalya-Kemer yolunun Topçam mevkisinde karpuz yüklü plakalı kamyonet, su yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

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Bu sırada, karşı şeritteki, içinde turistlerin bulunduğu minibüs, şoförü kazayı izlediği için dikkati dağılınca bir otomobille çarpıştı.

Minibüste bulunan üçü Rus turist olmak üzere altı kişi yaralandı. Kaza mahalline giden sağlık ekipleri yedi yaralıyı ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı.