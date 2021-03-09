Kaza geçiren işçi kazandığı 600 bin liralık tazminat için belediyenin makam koltuğu ve aracını haczettirdi

Denizli’de Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’in makam koltuğu ve aracı, belediyede çalıştığı dönemde geçirdiği iş kazası nedeniyle açtığı tazminat davasında 600 bin lira kazanan Mehmet Uygun tarafından haczettirildi.

Fotoğraf: DHA

Hamdiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Uygun, Bozkurt Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı 2 Şubat 2011 tarihinde ağaç dikim işi sırasında toprak burgu makinesine kolunu kaptırdı. Sol kolunu kaybeden Uygun, belediyeye tazminat davası açtı. 15 ay önce sonuçlanan davada, mahkeme, belediyenin Uygun’a 600 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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Belediye, yaklaşık bir yıl önce tazminat tutarının ilk taksiti olan 100 bin lirayı Uygun’a ödedi. Ancak geri kalan 500 bin lirayı henüz ödemedi. Uygun da avukatları aracılığıyla belediyeye haciz işlemi başlattı. Başkanın makam odasındaki koltuklar ile makam aracı, belediyeye gelen icra memurları tarafından haczedildi.

Bozkurt Belediye Başkanı CHP’li Birsen Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak paranın eşit taksitle ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, bir yıl önce de 100 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.

Çelik devamında şu ifadeleri kullandı: “Sonrasında ne olduysa bir gün bizi avukat aradı ve ‘Anlaşma yok. Paranın hepsini hemen tek seferde istiyoruz‘ dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ardından Mehmet Bey’e gittik; ‘Üç arazimiz var, bedeli karşılar, onları verelim dedik, cevap; hayır. Belediyemizin pazar yerinde çok değerli bir dükkanı var, 400 bin TL değerinde. Onu verelim. Kalanı da nakit ödeyelim, cevap; hayır. Tamam, hepsini nakit ödeyelim fakat biz küçük bir belediyeyiz. Tek seferde bu kadar yüklü bir parayı vermek bizi zora sokar, dört takside bölüp ödeyelim, cevap; hayır.”

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Borcu reddetmediklerini söyleyen Çelik, “Bizim dönemimizde olmamış, niye ödeyelim gibi devlet geleneğine aykırı bir şey söylemedik. Uzlaşalım diye aylarca didindik” dedi.

Mehmet Uygun ise yazılı açıklamasında kendisine yapılan ilk ödemenin ardından verilen sözlerin tutulmadığını belirterek “Bu süreçte tekrar belediye başkanıyla görüşmek istedim ancak karşımda herhangi bir muhatap bulamadım ve belediyede tüm kapılar yüzüme kapandı. Yasal yollarla Bozkurt Belediyesi makamına haciz işlemi gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.