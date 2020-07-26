Kaz Dağları’nın yüzde 76’sı maden için ruhsatlandırılmış

TEMA Vakfı, Kaz Dağları’nın yüzde 76’sının maden alanı olarak ruhsatlandırıldığını bildirdi.

TEMA’nın hazırladığı ‘Kaz Dağları Yöresinde Madencilik’ raporunda, Kaz Dağları’nın madencilik faaliyetleri nedeniyle varoluş mücadelesi verdiği belirtildi.

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Raporda ‘Maden Kanunu’nda bugüne kadar yapılan değişikliklerin, tüm koruma statülerini hiçe sayarak doğa alanlarını, tarım alanlarını, meraları ve kültür miraslarını madencilik faaliyetine açtığı’ kaydedildi.

Raporda, Biga Yarımadası ve Kuzey Ege’yi kapsayan 1 milyon 697 bin 62 hektar alanın ‘Kaz Dağları Yöresi’ olarak tanımlandığı, yörenin 1 milyon 294 bin 335 hektarının ruhsatlandırıldığı kaydedildi. Bu da toplam alanın yüzde 76’sına denk geliyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Yöre, ihale, arama ve işletme

safhalarında 1634 ruhsata bölünmüştür. Bu yoğunlukta bir madencilik faaliyetinin yörenin tüm ekolojik, kültürel ve ekonomik yapısını büyük ölçüde tahrip edeceği açıktır.”

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Raporda, tüm ruhsatların faaliyete geçmesi durumunda, bölgede milyonlarca yılda oluşan doğal varlıklar ile kadim kültürün yok olacağı ifdade edildi.

Raporda, şöyle dendi: “Sahip olduğu özellikler ile Kaz Dağları Yöresi madencilik faaliyetlerinden korunması gereken bir dünya mirasıdır. Geleceğimizin mirası doğal varlıklar madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı doğa koruma statüleri ile korunmalıdır.”