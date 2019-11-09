Kaz Dağları’nda altın arayan Kanadalı şirket, Çamyurt projesini sonlandırdı

Çanakkale’de Kaz Dağları’ndaki altın arama faaliyetleri tepkilere neden olan Kanada şirketi Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.

Doğu Biga Madencilik Şirket Sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Şen, açıklamasında şöyle dedi: “Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız.”

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Çamyurt, Ağı Dağı, Kirazlı ve Kirazlı (zenginleştirilmiş altın madeni) maden sahaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararları, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından, 2015’te iptal edilmişti.