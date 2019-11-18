Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verilmiş

Kanadalı Alamos Gold şirketinin altın arama çalışmalarının yol açtığı çevre katliamıyla gündeme gelen Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Kanadalı şirketin Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalarda, farklı hesaplara göre 13 bin ila 350 bin ağaç kesildiği belirtilmişti. Toplumun çevre katliamına gösterdiği tepkiyle şirket faaliyetlerine ara vermiş, daha sonra bakanlık süreci durdurduğunu açıklamıştı.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Kaz Dağları ve Madra Dağı’ndaki madencilik faaliyetleri konusunda soru önergesi verdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in önergeye verdiği yanıt, bölgedeki ruhsat sayısının kamuoyuna yansıyan rakamdan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın verdiği bilgi şöyle: “Bahse konu alanda, 54 farklı kamu kurumu ve firmaya 107 adet arama ruhsatı, iki farklı yabancı ortaklı firmaya sekiz adet arama ruhsatı; 93 farklı yerli firmaya ait 148 adet işletme ruhsatı, altı farklı yabancı ortaklı firmaya 16 adet işletme ruhsatı düzenlenmiştir.”