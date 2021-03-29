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Yaramazlara biraz batar!

Kaz Dağları’na ‘çöken’ şirketin müdürü: Su ve Vicdan Nöbeti, vesaire falan filan…

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk, Kaz Dağları’ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirterek protestolar nedeniyle sürecin uzaması için “Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle şirketin Kaz Dağları’ndaki iznini iptal etmiş, şirket yönetimiyse 60 yıllık ruhsat hakkı bulunduğunu belirterek, “Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz” demişti. Kazdağları Ekoloji Platformu (KEP) isimli sivil toplum örgütü, şirkete, “60 saniye dahi kalması hukuken mümkün değil” diye karşılık vermişti.

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‘Hiçbir problem yok’

DW Türkçe’den Serkan Ocak’a konuşan Şentürk, “İzinler verilmedi diye bir şey yok. Devletin otoritelerinden izin alınır. 2019 yılı itibariyle bu izinlerin tümü verildi. Projemizin devletin otorite kurumları açısından hiçbir problemi yok” dedi.

Şentürk, bölgede çalışmaların neden durduğunu ise şöyle anlattı: “Bizim aslında 60 yıllık ruhsat hakkımız var. 60 yıl boyunca oradaki cevherin tüm hakkı bizde. 10’ar yıllık izinler halinde uygulanıyor. Ekim 2019 yeni 10 yıl için başvuru yapıldı, projenin uygun olduğuna dair rapor hazırlandı, bize verildi. Prosedürün tamamlanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanının onayı bekleniyor. O yüzden durduk.”

‘Yeterince anlatamadık’

Şirket yöneticisi, bakanlığın ‘sosyal hadiseler’ nedeniyle hassasiyet gösterdiğini düşündüğünü belirterek, kendilerine “Siz bunu yeterince anlatamadığınız için bunlar oldu” dendiğini aktardı.

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Şentürk şöyle devam etti: “Demek ki biz anlatma sürecindeyiz. Biliyoruz ki bizim temditimiz (uzatma) yapılacak. Hukuk bunu gerektiriyor. O görüntüyü izah etmek durumundayız. O nedenle durduk. İzah ediyoruz.”

‘Üç-beş ay daha’

Şentürk, bölgedeki ağaç katliamından sonra altın madeni çalışmalarının durdurulması için başlayan ve 425 gün boyunca devam eden ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni de şöyle değerlendirdi: “Su ve Vicdan Nöbeti vesaire falan filan. Herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü ne beklediler. İstediği kadar beklesin, Herkesin gösteri yapma hakkı var. Konser verilebilir. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Biz madenciyiz, sabırlıyız. Bizim madenimiz 30 milyon yıl bekledi, 30 yıldır bekliyoruz madeni açmak için. Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil.”

Türkiye’nin altın rezervleri açısından yabancı sermaye için cazibe merkezi olduğunu belirten Şentürk, halen ortaya çıkarılamamış madenler bulunduğunu ifade etti.

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