Kayyımda işler TMSF’nin hayal ettiği gibi gitmemiş: İnşaatta durum olağanüstü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, kayyım atanan şirketler arasında kendilerini en çok inşaat sektörünün zorladığını ve işlerin hayal edildiği gibi gitmediğini belirterek bunun sektörün satışlarda olağanüstü zorlandığı bir döneme denk gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

TOKİ inşaatında çalışan taşeron işçiler iki aydır maaşları ödenmediği için eylem yapmıştı. Fotoğraf: DHA

TMSF’nin faaliyetleriyle ilgili basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen üç inşaat şirketi bulunduğunu (Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya), bu şirketlerden daire alanların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışma başlatıldığını hatırlattı.

Reklam

İnşaat sektöründe olağanüstü bir durum olduğunu aktaran Gülal, satıştaki zorluklar nedeniyle belirlenen takvimin gerisinde kaldıklarının altını çizdi.

TÜİK tarafından yayınlanan son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları mayısta yüzde 31.3 düşüşle 82 bin 252 adet oldu. Konut satış istatistiklerine göre, ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da mayısta yüzde 85.8 azalışla 5 bin 231 adet olarak kaydedildi.

Dumankaya ve Fi Yapı, yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere Alman Dress&Sommer liderliğindeki konsorsiyumla işbirliği anlaşması imzalamıştı. Yurt dışından 450 milyon avro kredi tahsis edilmişti.

Reklam

Ancak ilk etapta Dumankaya’ya ait ve bitmesi en yakın projelerden Mozaik’te geçen yıl başlayan inşaatın yeniden durduğu, işlerin yapılmadığı ve buradaki sorunların nasıl çözüleceği sorusu üzerine Gülal, sektördeki sorunlar nedeniyle satışta zorluk yaşandığını söyledi.

Medyada yer alan 2018 verilerine göre Dumankaya projelerinden yaklaşık 3 bin, Fi Yapı’dan ise yaklaşık 5 bin kişi çeşitli mağduriyetle karşı karşıya kalmıştı.

Dumankaya mağdurları tarafından oluşturulan grubun yaptığı açıklamada, Mozaik, Adres, Modern Collection, Hİ FİT ve Flex Ofis projelerindeki konutların inşaat işleri yürütülemezken Fi Yapı ile ilgili herhangi bir şantiye çalışmasına girişilmediği belirtilmişti.