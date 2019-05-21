Kayyım uygulamalarına devam: Tatvan’da HDP’li meclis üyeleri görevden alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, haklarında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunda soruşturma açılan HDP’li dokuz meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı

Seçimleri AKP’nin kazandığı, meclis üyesi çoğunluğunun ise HDP’de olduğu Tatvan ilçesinde, HDP’li belediye meclis üyeleri Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan haklarında yürütülen ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ soruşturması nedeniyle görevden uzaklaşıldı.

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Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani şöyle konuştu: “Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz.”