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Yaramazlara biraz batar!

‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

‘Kayyım rektör’e karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler bugün kampüste protesto gösterisi düzenledi. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale etti.

Kuzey kampüste oturma eylemi gerçekleştirdi.

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Güney kampüse girmek isteyen öğrencileri polis ablukaya aldı. Ablukayı kırmak isteyen öğrencilere polis biber gazı ve coplarla karşılık verdi.

Ablukanın iki tarafına da biber gazı ve tomalardan tazyikli su sıkıldı.

Bunun üzerine polisle öğrenciler arasında arbede çıktı.

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Fotoğraflar: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri de bir bildiriyle atama kararını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Twitter’da rektörlük binasının mühürlendiğine ilişkin bir görsel de paylaşıldı.

Bazı hesaplardan gözaltına alınan öğrenciler bulunduğu belirtildi.

Gözaltındaki iki öğrenci tepki üzerine salıverildi.

Öğrencilerin eylemi sürüyor…

Polis ablukası açıldıktan sonra toplanan öğrenciler, bir kez daha basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

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