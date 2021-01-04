‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

‘Kayyım rektör’e karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler bugün kampüste protesto gösterisi düzenledi. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale etti.

Kuzey kampüste oturma eylemi gerçekleştirdi.

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Güney kampüse girmek isteyen öğrencileri polis ablukaya aldı. Ablukayı kırmak isteyen öğrencilere polis biber gazı ve coplarla karşılık verdi.

üzerimize gaz toma sıkıldı plastik mermiler var “SULA ŞUNLARI DEFOLSUNLAR” pic.twitter.com/dXzCbnigcr — Özlem Damla (@damoschlandd) January 4, 2021

Ablukanın iki tarafına da biber gazı ve tomalardan tazyikli su sıkıldı.

Bunun üzerine polisle öğrenciler arasında arbede çıktı.

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Fotoğraflar: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri de bir bildiriyle atama kararını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Twitter’da rektörlük binasının mühürlendiğine ilişkin bir görsel de paylaşıldı.

Bazı hesaplardan gözaltına alınan öğrenciler bulunduğu belirtildi.

Öğrenciler, gözaltılar serbest bırakılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar… #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz pic.twitter.com/cY7ILzPK88 — Eylem Nazlıer (@eylemnazlier) January 4, 2021

Gözaltındaki iki öğrenci tepki üzerine salıverildi.

Müdahale esnasında iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı, tepkiler ardından serbest bırakıldı.



Öğrencilerden biri, gözaltı esnasında polis aracında darp edildiğini söyledi pic.twitter.com/m3FoftfUkY — Medyascope (@Medyascopetv) January 4, 2021

Öğrencilerin eylemi sürüyor…

Şu an güney kapıda okul yönetimi tarafından direnişimizi kırmak icin karşımıza çıkarılan polis ordusu bizleri engelliyor. Buna bir son vermek için okul yönetiminden bir muhatabın güney kampüs kapısına gelmesini bekliyoruz. Gelmeden buradan ayrılmıyoruz!#BoğaziçiDireniyor pic.twitter.com/xhoqRusILV — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) January 4, 2021

Polis ablukası açıldıktan sonra toplanan öğrenciler, bir kez daha basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.