‘Kayyım rektör’e devam: Erdoğan, Yalova Üniversitesi’ne de atama yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ali Erbaş’ı rektör atadı.
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın Prof. Dr. Erbaş’ı, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından seçtiği’ bilgisini verdi.
Seçimler kaldırılmıştı
Erdoğan, 18 Ekim 2016’daki ‘Akademik Yıl’ açılış töreninde, üniversite seçimlerinin ‘gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları’ artıran bir işleve büründüğünü savunarak, ‘rektör atamalarındaki mevcut usülden vazgeçilmesini’ istemişti.
Resmi Gazete’de 29 Ekim 2016’da yayınlanan 676 sayılı KHK’yla devlet ve vakıf üniversitelerinde rektörlük seçimlerinin kaldırılıp rektör atama yetkisini cumhurbaşkanına verilmişti.
KHK’dan önce, üniversitelerde seçim yapılıyor, en çok oy alan altı adaydan üçü cumhurbaşkanına sunulmak üzere YÖK tarafından belirleniyordu.