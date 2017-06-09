‘Kayyım rektör’e devam: Erdoğan, Yalova Üniversitesi’ne de atama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan ile ilgili “Tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum” dedi.