‘Kayyım rektör’ protestosundaki sloganlar, örgüt propagandası sayıldı

CANAN COŞKUN

‘Kayyım rektör’ü protesto ettiği için gözaltına alınan Boğaziçili öğrenciler dahil eylemcilere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguda sosyal medya paylaşımları suçlama olarak yöneltildi.

Adil yargılanma gerekçesiyle başlattığı ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik ve avukat Aytaç Ünsal, TKP/ML kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve PKK’lı Murat Karayılan ile ilgili paylaşımlar suçlamalar arasında yer alıyor.

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4 Ocak’taki protesto gösterisinin ardından polisin iki gündür sürdürdüğü ev baskınlarıyla toplamda 36 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında tutulan kişilere ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlamaları yöneltilmişti.

Slogana örgüt propagandası suçlaması

Öğrencilerin avukatları, protesto sırasında çekilen fotoğrafların müvekkillerine gösterilerek eyleme katılıp katılmadığının sorulduğunu, atılan bazı sloganlara ‘örgüt propagandası’ suçlaması yöneltildiğini aktardı. Avukatlar, müvekkilleri Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulurken polisin de sosyal medya hesaplarını taradığını, buradaki paylaşımlarla dosya oluşturduğu bilgisini verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili sorulardan ikisi şöyle: “Açık kaynaklardaki sosyal medya platformlarında isim soyismi şeklinde yapılan araştırmalarda ‘…’ Twitter hesabına ulaşılmış ve söz konusu Twitter hesabının size ait olabileceği değerlendirilmiştir. Hesap incelendiğinde DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından tutuklanan ve tutuklu bulundukları süre zarfında genelde söz konusu örgüt üyeleri tarafından yapıldığı bilinen sözde ölüm orucu eylemine başlayarak eylem sonucunda ölen Ebru Timtik ve onunla beraber ölüm orucuna paylaşan ancak eylemini ölmeden sonlandıran Aytaç Ünsal isimli şahıslarla alakalı paylaşımların olduğu görülmüştür…

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TKP/ML silahlı terör örgütü kurucusu ve üyesi olan İbrahim Kaypakkaya isimli şahsın görsellerinin olduğu görülmüştür. Söz konusu paylaşımlar ile ilgili açıklamanızı yapınız.”

Emniyet sorgusunun tamamlanmasından sonra soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Edip Şahiner, gözaltında tutulan kişilerle ilgili kararını verecek.