‘Kayyım rektör’ protestosu: Gözaltına alınanların hepsi serbest

CANAN COŞKUN

@canancoskun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ü protesto ettiği için gözaltına alınan öğrenciler ve sosyal medya hesaplarından eyleme katılma çağrısı yapanlardan oluşan 21 kişi bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılan savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde açıklama yapıldı

Bu kararla gözaltında kimse kalmadı. Ancak serbest bırakılanların yurtdışına çıkışları yasaklandı ve karakola imza vermeleri şart koşuldu.

4 Ocak’taki protesto gösterisinin ardından polis iki gün boyunca uzun namlulu silahlar ve koç başlarıyla ev baskınları yaptı. Toplamda 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltında tutulan öğrencilere ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlamaları yöneltildi.

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Gözaltı işlemi sürerken iktidar yandaşı A Haber kanalında öğrencilerin evinden örgütsel dokümanlar çıktığına ilişkin haberler yayınlandı. Yayınlardan sonra emniyette ifadeleri alınan öğrencilere sosyal medya paylaşımları ve protesto sırasında atılan sloganlar nedeniyle örgüt suçlaması yöneltildi.

Gözaltına alınan öğrencilerden 21’i de dün adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

‘Ailenizde terör şüphelisi var mı?‘

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda bugün yapılan savcılık sorgusunda bir öğrenciye “Evde bulunan materyaller hakkında beyanın nedir? Daha önce ailenizden terör soruşturması geçiren kimseler var mı” diye soruldu. Başka bir öğrenciye de evde neden İbrahim Kaypakkaya’nın dövizi bulunduğu soruldu.

Öğrencilerin avukatları savcının tutanağa geçirmediği sorular olduğunu da söyledi. Onlardan bazıları şöyle: