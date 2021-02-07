‘Kayyım rektör’ protestoları: İzmir’deki gözaltıların 26’sı serbest, altısına adli kontrol

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı.

Bursa’da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Fotoğaf: DHA

AA’nın haberine göre Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde önceki akşam (5 Şubat) saatlerindeki iki ayrı gösteride gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen grup serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğince verilen kararda altı kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.