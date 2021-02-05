‘Kayyım rektör’ protestoları: Adana’da 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım rektör’ atanmasını Adana’da protesto eden grup arasındaki 10 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto gösterileri başlamıştı.
Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.
Pazartesi günü (1 Şubat) yerleşkeye giren polis 159 kişiyi gözaltına almış, 98’i serbest bırakılmıştı. Salı günü (2 Şubat) düzenlenen eylemlerde ise polis öğrencilere plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etmiş, 104 kişi gözaltına alınmıştı.
Dün de Bursa’da 17, Samsun’da 19, Çanakkale’de ise dokuz kişi gözaltına alınmıştı.
AA’nın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla bugün Adana’da toplanan grup, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde basın açıklaması yapmak istedi.
Adana Valiliği’nin 15 gün süreyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, eylemlerin yapılmasını yasaklamasını gerekçe gösteren polis ekipleri gruptan dağılmalarını istedi. Dağılmayan gruptaki 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılmasını isteyen grup, polis gözetiminde yaptığı basın açıklaması sonrası dağıldı.