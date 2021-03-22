Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ‘kayyım rektör’ eylemlerine katıldığı için tutuklanan üç öğrenci tahliye edildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve gösterilerin üçüncü ayına girmesine az bir zaman kaldı.

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Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabında tahliyeler şu ifadelerle duyuruldu: “Arkadaşlarımız Koral, Akın ve Necmettin tahliye edildi. Şilan, Anıl ve Ömer’i de alacağız. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana, kayyumlar gidene kadar mücadeleye devam edeceğiz!”