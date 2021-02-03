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Yaramazlara biraz batar!

‘Kayyım rektör’ eylemleri: Sosyal medya paylaşımlarından sekiz gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ eylemleri sürerken, sekiz kişi, ‘halkı provoke edici’ sosyal medya paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Pixabay

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘sosyal medyada eylemlere çağrı yaptığı tespit edilen’ hesap sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

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Çalışma kapamında gözaltına alınan sekiz kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto gösterileri başlamıştı.

Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

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Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi’nde toplanan öğrenciler, polisin okulu ablukaya alması ve çıkışa izin vermemesi sonucu rektörlük binası önünde oturma eylemi yapmıştı. Kampüse giren polis 159 kişiyi gözaltına almış, 98’i serbest bırakılmıştı. Dün düzenlenen eylemlerde ise polis öğrencilere plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etmiş, 104 kişi gözaltına alınmıştı.

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